 

Умные часы могут предупредить пользователей о развивающейся инфекции в организме

08.12.2020, 17:54, Разное

Ученые, которые представляют Медицинскую школу Стэнфордского университета, создали приложение для умных часов, которое может предупредить пользователей о развивающейся в организме инфекции. Как отметили специалисты, с помощью «Smartwatch» можно распознать у человека и коронавирус.
Приложение основано на том, что оно отслеживает изменения в частоте сокращения сердца в состоянии покоя и при активном движении. Ученые рассказали, что в 63% случаев умные часы могут сообщить о том, что у человека коронавирусная инфекция, еще до появления первых симптомов заболевания.

Ученые первым запустят приложение «Smartwatch» на девайсах Fitbit, а немного позже планируют внедрить и на других смарт-часах. Как отметил профессор Майкл Снайдер, автор этой разработки, главная цель это предупредить пользователей о том, что может потребоваться самоизоляция из-за болезни. При этом многих пациентов умные часы мотивируют поскорее пройти скрининг на наличие COVID-19. По словам ученого, новое приложение способно обнаружить инфекцию еще за 10 дней до того, как появятся первые признаки заболевания.

Стартовало исследование Майкла Снайдера и его коллег еще в марте. В эксперименте приняли участие 5 тысяч человек, среди которых у 32 пациентов подтвердили COVID-19. У большинства больных в состоянии покоя зафиксировали всплеск частоты сокращения сердца. При этом эксперимент показал, что те, кто уже был заражен вирусом, меньше ходили и дольше спали, если сравнивать со здоровыми людьми. Умные часы, когда происходит сбой в организме, «сигнализируют» желтым светом, а если светится красный это говорит о серьезном сбое здоровья.



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