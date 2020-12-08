 

Умер совладелец отеля “Токио Стар”, сгоревшего в Одессе в 2019 году

08.12.2020, 17:42, Новости дня

Совладелец сгоревшей одесской гостиницы “Токио Стар” бизнесмен Вадим Черный скончался 8 декабря. Об этом написала “Думская”, где публиковались статьи Черного. 

О смерти бизнесмена сообщил в Facebook также депутат Одесского облсовета Петр Обухов. 

По данным “Думской” и Оdessa.online, бизнесмен умер от осложнений, вызванных COVID-19. Источники Оdessa.online сообщили, что он находился в “Феофании”. 

https://www.facebook.com/peterodua/posts/3651866971548935

Вадим Черный родился в 1972 году, дважды баллотировался в мэры Одессы, был городским головой Арциза Одесской области. Он – владелец бюджетного отеля “Зірка” в Одессе и совладелец “Токио Стар”, которая сгорела в августе 2019 года (жертвами пожара стали девять человек, Черный фигурировал в уголовном производстве, ему инкриминировали нарушение требований пожарной безопасности). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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