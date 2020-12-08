Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия. Видео

08.12.2020, 17:42, Новости дня

Американская актриса Анджелина Джоли накануне праздников записала обращение, в котором рассказала женщинам, как нужно действовать, если они стали жертвами домашнего насилия. Запись обращения актрисы опубликована 7 декабря на сайте издания Harper’s Bazaar.

Джоли обратила внимание слушателей на то, что люди часто не хотят осознавать насилие, даже если это очевидно.

Она посоветовала женщинам, которые могут оказаться жертвами насилия, включая сексуальное, заранее оговорить с людьми, которые готовы будут оказать помощь, систему условных обозначений, позволяющих быстро сообщить об опасности.

Актриса также призвала людей, которые могут оказаться случайными свидетелями подобных ситуаций, не оставаться равнодушными.

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Публикация от Harper’s Bazaar UK (@bazaaruk)

Как отмечает в своей публикации Harper’s Bazaar, актриса уделяет особое внимание теме домашнего и сексуального насилия над женщинами. Так, в ноябре 2020 года, выступая на II Международной конференции ООН “Действия в интересах женщин и мира”, она публично сообщила, что во время пандемии коронавируса количество жертв домашнего насилия резко увеличилось.