Минфин оценил предложение Нидерландов по налоговому соглашению

08.12.2020, 17:34, Новости дня

Россия готова продолжать переговоры по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами еще два месяца, заявили в пресс-службе российского Минфина.

«Запущен процесс денонсации. Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из РФ с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.

«При этом процесс подготовки законопроекта о денонсации до его внесения в Госдуму займет два месяца, в течение этого срока переговоры могут продолжаться», – добавили в министерстве.

Там добавили, что предложение Нидерландов по налоговому соглашению сохраняло канал вывода капиталов из РФ с минимальными налогами, это исключало возможность компромисса, отметили в Минфине.

Напомним, в начале декабря голландская сторона представила РФ собственные предложения по вопросу изменения налогового соглашения.

В августе Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией. На фоне этого Мальта и Люксембург также согласились на денонсацию налогового соглашения. Аналогичное предложение РФ направила и Нидерландам, которые не приняли предложение. 4 декабря Минфин РФ заявил о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.