Джиджи Хадид показала интерьер комнаты их с Зейном Маликом дочери

08.12.2020, 17:08, Разное

Джиджи Хадид и Зейн Малик стали родителями в конце сентября, но до сих пор не спешат раскрывать имя их дочери и тем более показывать ее миру. Однако Джиджи периодически делится на своей Instagram-странице кадрами с малышкой или своей беременности, а сегодня модель пошла дальше и впервые устроила подписчикам виртуальную экскурсию по детской комнате. Пара фотографий была сделана в преддверии появления дочери Джиджи на свет.

Украшение ее комнаты и нахождение здесь действительно помогло мне подготовиться морально, хотя перед этим я слишком накрутила себя, – подписала одно из фото Джиджи.

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Напомним, еще весной стало известно что 25-летняя модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.