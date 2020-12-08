Голова собаки выбрана новой эмблемой Росгвардии

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08.12.2020, 17:03, Разное

На закрытом конкурсе по выбору новой эмблемы Росгвардии победила работа дизайнера Артемия Лебедева с изображением головы бульдога, окантованной шипованным ошейником на металлической цепи.

Как победитель, Лебедев получил за свою работу единовременную выплату в размере 10 млн. рублей, а также авторские отчисления с каждой нашивки его эмблемы на форму росгвардейцев.

– Бульдог — это бесконечно преданная собака, готовая пожертвовать своей жизнью ради защиты хозяина, именно такой я вижу Росгвардию, и конкурсная комиссия со мной полностью согласилась. В Росгвардии служит огромное количество собак, обладающих именно такими качествами. Кроме того, цепь символизирует полное подчинение хозяину, выполнение лишь его команд, непрерывный контроль с его стороны, — прокомментировал дизайнер свою победу.

Пресс-служба Росгвардии в связи с этим выпустила короткий релиз: «Прежде всего, мы хотим отмести всевозможные параллели: сейчас не XVI век, мы живём в свободной демократической стране, и провели ребрендинг нашей структуры в соответствии с духом времени. Артемий Татьянович снова показал свой талант во всей красе, наши бойцы очень положительно оценили обновление и с нетерпением ждут новую форму с нашитой эмблемой на рукавах. Уже заказано 500 тысяч комплектов формы, первые партии поступят в части в ближайшие недели».

Собачьи головы были главным атрибутом царских опричников при Иване Грозном.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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