 

Вячеслав Моше Кантор считает, что новая Декларация ЕС признаёт растущую опасность антисемитизма

08.12.2020, 17:00, Разное

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал единогласное принятие всеми государствами-членами ЕС Декларации Совета Европейского союза о широком внедрении борьбы с антисемитизмом на всех уровнях от политики до общественной жизни.
«Это важное решение, которое признаёт опасность стремительного роста антисемитизма, а также тот факт, что он нацелен не только на евреев, но и губителен для любого общества, — заявил Вячеслав Моше Кантор. — ЕС решительно заявляет, что антисемитизм противоречит европейским ценностям, и берёт на себя обязательство реализовать всеобъемлющую программу по его искоренению на всём континенте».

«Мы рады, что наше ясное послание о необходимости решительной борьбы с антисемитизмом на всех уровнях, которое мы последовательно озвучиваем на всех наших встречах и мероприятиях, было услышано», – подчеркнул президент ЕЕК.

«Декларация, принятая Советом Европейского союза под председательством Германии, подтверждает ряд важнейших принципов, включая идею о том, что антисемитизм является посягательством на европейские ценности. Новая декларация будет способствовать эффективной защите еврейской жизни и делать её более значимой частью европейской идентичности. Декларация также заверяет о необходимости активно бороться с антисемитизмом во всех его формах, в том числе в контексте пандемии COVID-19», – отметил Вячеслав Моше Кантор.

«Евреи являются органичной частью населения Европы на протяжении тысячелетий и продолжают вносить свой огромный вклад в ее развитие и процветание на всех уровнях» – подчеркнул Президент ЕЕК.

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Вячеслав Кантор на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме
Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса



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