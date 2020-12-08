Стали известны характеристики Oppo Find X3 Pro: 25-кратный зум, 120 Гц и Snapdragon 888

08.12.2020, 17:00, Разное

В первом квартале следующего года выйдет на рынок новый смартфон от китайской компании Oppo. Find X3 Pro, согласно данным инсайдеров, получит экран с обновлением в 120 Гц, камеру с 25-кратным зумом и Snapdragon 888.

Предыдущее поколение Find X вышло в марте текущего года, сейчас Oppo готовит к выходу очередную модификацию популярной модели. В Сети появились данные относительно характеристик устройства третьего поколения, их раскрыл авторитетный обозреватель Эван Бласс. Согласно информации блогера, аппарат получит последнюю разработку Qualcomm, с Snapdragon 888 гаджет сможет быстро и эффективно справляться с любыми задачами. При этом каким будет объем чипа оперативной памяти, данных пока нет. Find X3 Pro, сейчас проходящий в реестрах производителя, как Fussi, оснастят квадрокамерой со сразу двумя объективами от Sony, причем расширение сверхширокого и обычного датчиков IMX766 составит 50 миллионов пикселей. Дополнять четвертной модуль будут 13-мегапиксельный сенсор и 3-мегапиксельный макро-объектив с 25-кратным масштабированием.

6,7-дюймовый дисплей аппарата, как и предыдущая модель, получит возможность 120-герцного обновления изображения. Кроме того, экран поддерживает 10-битную цветовую передачу цвета и 100% охват гаммы DCI-P3. По утверждению представителей китайского IT-гиганта, ранее подобного смартфона с настольно аутентичной передачей картинки на рынке не существовало. OLED-экран при этом имеет изгибы на краях и плотность пикселей 525 на дюйм.

Двухэлементная аккумуляторная батарея ёмкостью 4,5 тысячи мА•ч укомплектована быстрой зарядкой SuperVOOC 2.0 с мощностью в 65 Вт, а также беспроводную 30-ваттную зарядку VOOC Air. Работает девайс на одиннадцатой версии ОС Android с интерфейсом ColorOS 11. И последней «изюминкой» Oppo Find X3 Pro станет двойная антенна NFC. Смартфон толщиной всего 8 миллиметров выполнен в черном и синем цветах, которые позже дополнят выпуском модели в белом корпусе. Остальные детали обнародуют во время официальной презентации смартфона.