«Рыдали от эмоций»: Подольская и Пресняков растрогались из-за выступления сына

08.12.2020, 17:00, Разное

В своем микроблоге Instagram Наталья Подольская опубликовала фрагмент, на котором запечатлено первое выступление ее пятилетнего сына Артемия. Артистка призналась, что они с Владимиром Пресняковым-младшим разрыдались от переполнявших их эмоций.

Сын артистов проявил свой танцевальный талант в школе Аллы Духовой. По словам Натальи Подольской, ребенок достаточно быстро влился в коллектив. Недавно родители пришли, чтобы посмотреть на успехи Артемия на отчетном концерте. Певица очень переживала, чтобы у старшего сына все получилось. Он прекрасно отработал номер и получил удовольствие от первого выступления. Артистка и Владимир Пресняков-младший тряслись от страха, а потом расплакались, когда увидели своего ребенка на сцене. Их переполняли эмоции, а Наталья Подольская призналась, что теперь понимает, что ощущала ее мама в такие моменты. Знаменитость поблагодарила судьбу за счастье быть родителями.

В октябре певица подарила Артемию младшего брата, которого назвали Иваном. Спустя месяц после родов артистка появилась на съемках новогодней программы и произвела настоящий фурор, продемонстрировав идеальную фигуру. Гастрольную деятельность Наталья Подольская пока свернула, так как ее младший ребенок на грудном вскармливании и долго не может без матери.