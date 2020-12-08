 

«Сибур» объяснил покупку Шамаловым акций компании за 100 долларов

08.12.2020, 16:52, Разное

…обязательством взять на себя долги и отказаться от компенсации.

Выплата в 100 долларов за бумаги «Сибура» бизнесменом Кириллом Шамаловым была «формальной частью сделки», которая содержала еще несколько условий. Одно из них — взятие на себя частей долга компании Themis Holdings, владевшей акциями «Сибура», и отказ от денежной компенсации, передает РБК слова главы и акционера «Сибура» Дмитрия Конова.

«Цену в 100,02 долларов некорректно считать отражением стоимости, в которую Шамалову обошлись 3,8% „Сибура“», — считает Конов. «Некоторые приняли решение компенсацию получить, но небольшая группа менеджеров отказалась от этого права. Это дало им возможность получить акции компании в несколько этапов при соблюдении определенных условий», — утверждает глава «Сибура».

По словам Конова, среди таких предпринимателей был и Шамалов, который сначала получил 0,5%, а потом «смог увеличить свою долю до 4,3% в рамках этой программы мотивации». При этом Конов не уточнил, какую именно сумму долга заплатил Шамалов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование «Важных историй» о Шамалове и покупке бумаг «Сибура» «информационными упражнениями».

«Все это, как правило, — иногда умелая, иногда нет — подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся. Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, этой работы. Мы знаем, что эта работа будет продолжаться», — уверил Песков, не назвав, кто же именно, по его мнению, стоит за этой работой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Важные истории»: Кирилл Шамалов стал миллиардером, купив акции «Сибура» всего за $100

Накануне издание «Важные истории» выпустило расследование о стремительном обогащении молодого бизнесмена Кирилла Шамалова, сына давнего знакомого Владимира Путина, которого издание называет также бывшим зятем президента России. Журналисты смогли получить доступ к переписке Шамалова, обнаруженной в интернете австралийским хакером Троем Хантом в 2019 году.

По информации «Важных историй», сразу после свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина, бизнесмен всего за 100 долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза.

Сделка обошлась Шамалову в 3,8 млн раз дешевле рыночной стоимости, которая на тот момент составляла 380 млн долларов, утверждает издание. РБК, впрочем, привел подсчеты Газпромбанка и оценил стоимость пакета в 209 млн долларов. На запрос «Важных историй» сам Шамалов ранее не ответил.

Источник: Новая газета



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