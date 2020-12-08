“Коронавирус”, “выборы в США” и “Холостячка”. Google назвал самые популярные запросы украинцев

08.12.2020, 16:48, Новости дня

Поисковик Google проанализировал запросы украинской аудитории в 2020 году и составил рейтинг самых популярных. Результаты рейтинга опубликованы в блоге “Google Україна” 8 декабря.

Украинцы в уходящем году больше всего искали информацию, связанную с коронавирусом. Пользователи задавали поисковику вопросы, что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня, как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние.

За год выросли запросы по дистанционному обучению. Среди самых популярных оказались сервис “Google Classroom” и образовательный проект “На урок”.

Топ-запросы 2020 года в Google из Украины выглядят так:

Коронавирус;

Коронавирус рекомендации;

Выборы в США;

Google Classroom;

Симптомы коронавируса;

На урок;

Холостячка;

Праздники 2020;

Карантин в Украине;

Zoom.

Украинцы выясняли слова из молодежного сленга: “ауф”, “краш” и “кринж”. Пользователи спрашивали Google как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

Google разбил поисковые запросы на категорий. Так, в категории “Персона” украинцы искали в основном информацию о российском оппозиционере Алексее Навальном, кандидате в президенты США от Демократической партии Джо Байдене и считающим себя президентом Беларуси Александре Лукашенко.

Среди людей, которые умерли в этом году, больше всего запросов было о российском актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В категории “Фильмы” украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга “Заражение”. В первой десятке были продолжения популярных фильмов “Колдунья: Повелительница тьмы”, “После ссоры”, анимация “Ледяное сердце – 2” и украинская комедия “Скажене весілля – 2”. Украинцы интересовались и оскароносной корейской драмой “Паразиты”.

Лидером в категории телевизионных шоу стало реалити-шоу “Холостячка”. Среди сериалов украинцы больше всего искали испанскую криминальную драму “Бумажный дом”, украинский сериал “Поймать Кайдаша” и фэнтези “Ведьмак”.

“Покупкой года” в Украине стали медицинские маски. Украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, iPhone 12 и картину по номерам.

В категории “Книги” первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт “Маленькие женщины”. В первую десятку попали классический роман Джейн Остин “Гордость и предубеждение”, фэнтези “Ведьмак” Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла “1984” и один из самых известных романов Стивена Кинга “Оно”.