Пражский центр выделил более 180 млн рублей на ЛГБТ-пропаганду в России

08.12.2020, 16:40, Новости дня

Пражский центр гражданского общества с 2019 по 2020 год организовал более 20 грантовых и стипендиальных программ, ориентированных на демократизацию РФ на сумму более 180 млн рублей.

В частности, эти программы направлены на популяризацию идей ЛГБТ-сообщества и смягчение законодательства в сфере потребления наркотиков. При этом проекты Пражского центра рассчитаны не только на жителей России, но и на граждан Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран бывшего СССР, передает «Ридус» со ссылкой на «Комитет защиты национальных интересов».

Раннее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что из-за рубежа предпринимаются попытки изменить отношение в российском обществе и государственных структурах РФ к употреблению наркотиков.