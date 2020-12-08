Общественная палата поддержала законопроект о физлицах-иноагентах

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08.12.2020, 16:08, Разное

Об особенностях регулирования деятельности иноагентов в США рассказала член ОП Мария Бутина. Американские законы жестко контролируют деятельность иностранных агентов, рассказала она.

По ее словам, за иноагентов принимаются буквально все лица, которые действуют на территории Соединенных Штатов и имеют контакты с зарубежными заказчиками и гражданами США, находящимися за пределами страны.

Бутина провела в американской тюрьме 18 лет. Ее обвинили в деятельности иноагента без регистрации. “Я не буду снова говорить о своем деле, оно политическое и это была именно охота на ведьм”, – подчеркнула она.

По словам Бутиной, иностранным агентом в США могут признать любого человека, если он работает в политике или смежной сфере. Иноагенты должны регистрироваться, платить пошлину и регулярно отчитываться о своей деятельности, сказала она в ходе круглого стола.

Американские власти присваивают такой статус даже тем, кто находится в США и получает финансирование от находящегося за рубежом гражданина Соединенных Штатов. Под это подпадет даже просьба купить билет на самолет, поделилась общественник.

Жесткое регулирование распространяется и на СМИ. Если средство массовой информации принадлежит США менее чем на 80%, то она автоматически становится иностранным агентом, приводит ее слова РАПСИ.

Бутина рассказала, что регистрироваться иноагентом в США должны и юридические, и физические лица. Процедуру нужно пройти за десять дней с момента начала деятельности.

“За каждую заявку необходимо оплатить пошлину и подтверждать заявку необходимо каждые полгода, подтверждая деятельность отчетами с информацией о всех звонках, письмах, сообщениях, контактах и публикациях в соцсетях”, – рассказала общественник о реалиях американского законодательства об иноагентах.

На круглом столе присутствовал глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич. Российское законодательство об иноагентах гораздо мягче и корректнее американского, отметил он.

По словам Малькевича, Общественная палата полностью поддерживает законопроект о признании физлиц иноагентами. На прошлой неделе комитет Госдумы по безопасности рекомендовал принять документ в первом чтении.

Инициативу предложили сенаторы и депутаты. Сейчас иностранными агентами могут быть только граждане, которые распространяют информацию признанных иноагентами СМИ и получают деньги из-за рубежа. Новый законопроект позволяет распространить этот статус на тех, кто ведет политическую деятельность или собирает важные для национальной безопасности сведения в интересах иностранных государств.



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