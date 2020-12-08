 

Володин призвал депутатов активнее обсуждать законопроекты в комитетах

08.12.2020, 16:08, Разное

Это самый большой по численности комитет Госдумы, отметил спикер. “И обсуждение присутствует в работе, и профессионализм, и приходят туда и министры, и эксперты”, – сказал Володин. Он призвал депутатов взять работу комитета за образец.

Необходимо активнее обсуждать нормативно-правовые акты на уровне комитетов, в том числе с помощью режима видеоконференции, указал спикер. Все, что делается в рамках Думы, должно пройти площадку комитетов, подчеркнул председатель нижней палаты.

Но не все комитеты все себе это за правило, добавил Володин. Он дал поручение первому вице-спикеру Александру Жуковой и главе комитета ГД по регламенту Ольге Савастьяновой продумать регламент работы комитетов с тем, чтобы они могли проводить заседания в любом случае.

“Пускай это будет даже через форматы видеоконференции или других коммуникаций”, – добавил спикер.

Ранее Вячеслав Володин запретил депутатам обсуждать резонансные темы заочно. Диалог по таким инициативам должен быть максимально открытым, подчеркнул спикер Госдумы.

“Какие бы вопросы в будущем не рассматривали – только очное участие депутатов, если речь идет о наших гражданах, если мы говорим о вопросах резонансных, вопросах семьи, детей. Давайте бережно относиться к людям”, – сказал председатель нижней палаты, комментируя отзыв законопроекта об изъятии детей из семьи.



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