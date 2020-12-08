Ученые: Антитела к COVID-19 очень быстро снижаются после выздоровления

08.12.2020, 16:06, Разное

Ученые под руководством Катарины Релтген обнародовали результаты нового пятимесячного продольного анализа пациентов, у которых был выявлен COVID-19 с различной степень тяжести. Оказалось, что антитела IgM и IgA к данному вирусу очень быстро снижаются после выздоровления больного.

В процессе исследования исследователи изучили истории болезней более 250 пациентов, у которых COVID-19 протекал как бессимптомно, так и со смертельно опасным состоянием. По словам Катарины Релтген, антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2 могут сохраняться немного дольше. В этом классе специалисты зафиксировали замедленное снижение действия, даже у пациентов, которые считались тяжелобольными. После выздоровления у них наблюдались высокие показатели антител.

Спустя пять месяцев после инфицирования пациентов исследователи собрали и изучили 980 образцов плазмы. Их взяли у 79 больных, которые были госпитализированы с диагнозом COVID-19, у 175 амбулаторных пациентов с коронавирусом и у людей, зараженных SARS-CoV-2 бессимптомно. У испытуемых с легкой формой зафиксировали повышенное соотношение антител, которые реагировали на вирусный комплекс, если сравнивать с тяжелобольными людьми.