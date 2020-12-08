 

Разин заявил, что Шатунов может умереть от коронавируса

08.12.2020, 16:06, Разное

Продюсер Андрей Разин в одном из последних интервью заявил, что певец Юрий Шатунов может умереть от коронавируса. По его словам, такой вариант не исключается, если артист подхватит COVID-19.
Минувшей осенью экс-участника коллектива «Ласковый май» Александра Прико не стало в возрасте 46-ти лет. Он попал в больницу с подозрением на коронавирус. В ходе проведения обследования врачи диагностировали не только воспаление, но и опухоль в легких. Разин уверен, что с Прико сыграло злую шутку чрезмерное злоупотребление никотином.

Продюсер уверен, что в группе риска на сегодняшний день пребывает и бывший солист Юрий Шатунов. Все дело в том, что у певца очень слабые легкие. Разин предположил, что болезнь будет протекать тяжело, если Шатунов подхватит вирус. Прико начал курить в девять лет, а Шатунов делает это с шести лет.

О своих опасениях Разин не говорит Шатунова лично. Продюсер и артист уже не общаются много времени. Как пояснил «Собеседнику» Разин, он выиграл суд у экс-подопечного, лишив его права исполнять хиты «Ласкового мая» на своих концертах. Решение служителей Фемиды уже вступило в силу.



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