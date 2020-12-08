 

«АвтоВАЗ» сократил моторную гамму своих моделей

08.12.2020, 16:06, Разное

Компания «АвтоВАЗ» решила сократить моторную гамму своих моделей. Производитель посчитал нужным оставить 1,8-литровый двигатель для модели Lada Vesta Cross.
В 2020 году «АвтоВАЗ» заявил о постепенном исключении из комплектаций семейства Lada Vesta 122-сильный двигатель на 1,8 литра. Теперь стало известно, что этим мотором будет комплектоваться только версия Cross.

В октябре в прайсах компании перестали отображаться некоторые комплектации Lada Granta. В частности, больше нельзя приобрести этот автомобиль в вариациях Luxe и Luxe Prestige. Их стоимость составляла 618 и 652 тысячи рублей соответственно. Более дешевая версия модели комплектовалась 87-сильным мотором на 1,6 литра. Во втором транспортном средстве под капотом был установлен агрегат на 106 лошадиных сил.

Также стало известно о снятии с продаж автомобиля Lada Granta в версии Comfort. Он мог похвастаться мотором на 106 лошадиных сил и 1,6 литра. Агрегат осуществлял работу в паре с 5-ступенчатой механикой. Автомобиль, согласно прайсам, стоил 620,5 тысячи рублей. Отечественный производитель перестал продавать Lada Vesta SW Luxe в вариациях Prestige (939,9 тысячи рублей) и Comfort (770,9 тысячи рублей).



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