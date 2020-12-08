Врач объяснил опасность сочетания вакцинации от COVID-19 с алкоголем

08.12.2020, 16:04, Разное



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Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян, получившим вакцину от COVID-19, соблюдать масочный режим, воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, а также не употреблять алкоголь и лекарства, угнетающие иммунную систему, в течение 42 дней. По словам чиновницы, это необходимо для формирования полноценного иммунного ответа. Сегодня научный центр «Вектор» опубликовал аналогичные рекомендации для добровольцев клинических испытаний препарата «ЭпиВакКорона». Иными словами, людям, получившим вакцину в декабре, придется встречать Новый Год на трезвую голову.

«Все дело в том, что алкоголь меняет структуру любого химического вещества, особенно белковой природы. Организм начинает бороться с алкогольной интоксикацией, поэтому иммунная защита может сильно измениться. Особенно с учетом того, что у нас люди редко ограничиваются одной-двумя рюмками. Это очень опасно. Белковый компонент, который формирует антитела, может стать ущербным и снизить эффективность вакцины. Кроме того, могут развиться нежелательные побочные реакции, в том числе аллергические», – рассказал МедПорталу Андрей Кондрахин.

Эксперт напомнил, что ограничения на употребление алкоголя должны соблюдаться при любой иммунопрофилактике, в том числе при вакцинации от гриппа. Сейчас специалисты делают на этом особенный акцент, потому что обе вакцины от коронавируса еще не исследованы до конца, поэтому неизвестно, как организм отреагируют на прививку на фоне алкогольной интоксикации.

«Врачи стремятся исключить любой компонент, способный потенциально привести к нестандартной иммунной реакции, которую организм может не преодолеть», – отметил Кондрахин.

Врач убежден, что эти ограничения не должны быть поводом для отказа от вакцинации, поскольку в условиях высокой заболеваемости защита от коронавируса — это приоритет. Он также призвал не нарушать «сухой закон» и во время празднования Нового Года ограничиться безалкогольным вином.

«Можно посмотреть на этот запрет с другой стороны. Это же счастье — впервые встретить праздники со светлым взглядом. Будет еще старый Новый Год, и вообще, можно будет оторваться на 23 февраля. А сейчас очень важно поберечься», – подчеркнул Андрей Кондрахин.