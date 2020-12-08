 

“Хочется еще достигать в своей профессии высот”. Барский рассказал о своих доходах во время пандемии

08.12.2020, 15:54, Новости дня

Народный артист Украины, режиссер и участник одесской комик-труппы “Маски” Борис Барский в интервью, которое 8 декабря было опубликовано на сайте “Факты”, заявил, что не имеет альтернативных источников дохода.

“Я живу сегодняшним днем, и это меня радует. Для человека большое счастье – не знать, что будет завтра”, – сообщил он.

По словам Барского, в случае кризиса он бы не хотел искать работу в какой-либо другой сфере.

“Хочется еще достигать в своей профессии высот”, – признался он.

Барский рассказал, что сейчас театр существует в том числе на те средства, которые были собраны во время карантина весной 2020 года с помощью зрителей.

“Хочется низко поклониться тем, кто нас поддержал. И, конечно, тем, кто сегодня, преодолевая страх перед коронавирусом, приходит в наш театр”, – рассказал Барский.

Барский родился в 1959 году в Одессе. В 1981 году окончил факультет атомной энергетики Одесского политехнического института и три года проработал в Центре стандартизации и метрологии. В 1992 году барский окончил ГИТИС по специальности режиссура эстрады и массовых представлений. С 1984 года является участником комик-труппы “Маски”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Появились сведения о блокировке доступа к десяткам сайтов в Белоруссии

10.07 / Подозреваемых в изнасиловании и убийстве ребенка задержали на Сахалине

15.07 / Историк Соколов сказал, кто «довел» его до убийства аспирантки

05.07 / Схиигумен Сергий планировал построить гигантский храм для крещения китайцев

27.07 / Эксперт: Результаты опросов являются ориентиром для развития избирательного законодательства

28.11 / Уманский: Риск веерных отключений сегодня высок как никогда за последние десятилетия

27.08 / Путин раскрыл подробности вакцинации дочери от COVID

02.07 / Помпео пообещал ответ «соответствующим образом», если данные о российских «наградах» Талибану подтвердятся

09.09 / Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

27.07 / США закрыли консульство в Чэнду по требованию Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска