 

Кузьменко: “Если ты, в натуре, кинул мне предъяву – выйди и попробуй предъявить”. Заявление мэра Чернигова нужно исполнять на мотив “Мурки”

08.12.2020, 15:54, Новости дня

“Новоизбранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пройденный им жизненный путь позволяет одинаково общаться как с президентом, так и с криминалитетом.

Об этом он сказал, обращаясь к депутатам местного горсовета на заседании 4 декабря.

“Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить [вам] – предъявите вы мне что-то”, – сказал Атрошенко”.

Братве на сессии.
(исполняется на мотив “Мурки”)

Ровно шел по жизни,
Не скулил, не плакал,
Корешей в беде не предавал,
Камерную корку
С черною икоркой
Ровно по позиции глотал.

Из казны не крысил,
У братвы не тырил,
Маме злого слова не сказал,
В кабинете мэрском
Прокурорам дерзко
Владислав по жизни отвечал.

И с ментом, и с вором,
Даже с президентом –
Не киксуя буду говорить.
Если ты, в натуре,
Кинул мне предъяву –
Выйди и попробуй предъявить…

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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