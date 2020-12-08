Кузьменко: “Если ты, в натуре, кинул мне предъяву – выйди и попробуй предъявить”. Заявление мэра Чернигова нужно исполнять на мотив “Мурки”
08.12.2020, 15:54, Новости дня
“Новоизбранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пройденный им жизненный путь позволяет одинаково общаться как с президентом, так и с криминалитетом.
Об этом он сказал, обращаясь к депутатам местного горсовета на заседании 4 декабря.
“Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить [вам] – предъявите вы мне что-то”, – сказал Атрошенко”.
Братве на сессии.
(исполняется на мотив “Мурки”)
Ровно шел по жизни,
Не скулил, не плакал,
Корешей в беде не предавал,
Камерную корку
С черною икоркой
Ровно по позиции глотал.
Из казны не крысил,
У братвы не тырил,
Маме злого слова не сказал,
В кабинете мэрском
Прокурорам дерзко
Владислав по жизни отвечал.
И с ментом, и с вором,
Даже с президентом –
Не киксуя буду говорить.
Если ты, в натуре,
Кинул мне предъяву –
Выйди и попробуй предъявить…
Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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