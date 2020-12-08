В Кремле объяснили, почему Путин держит свою личную жизнь в тайне

08.12.2020, 15:54, Новости дня

Президент России Владимир Путин не менял свою позицию по поводу открытости своей личной жизни, и россияне об этой позиции знают. Об этом сообщило агентство РИА Новости 8 декабря после ответа на вопрос журналистов пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Журналисты спросили Пескова, не хочет ли Путин сделать свою личную жизнь более открытой для граждан. Он ответил, что это личный выбор президента, о котором неоднократно говорилось. Путин и дальше собирается следовать этим установкам, добавил Песков.

По его словам, российские граждане уже неоднократно голосовали за Путина, выражая поддержку именно ему, а не семье.

Пресс-секретарь Путина сказал, что причиной выбранной президентом стратегии об информации о семье не является террористическая угроза, поскольку она “везде актуальна”.

На официальном сайте Кремля говорится, что у Путина две дочери от брака с Людмилой Шкребневой. С ней он развелся в 2013 году. Российский президент никогда не рассказывал, чем занимаются его дочери. СМИ называют их нынешние фамилии – Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Журнал The New Times в 2016 году писал, что первая в 2011 году с отличием окончила факультет фундаментальной медицины МГУ. После рождения дочери она защитила диссертацию на эндокринологическую тематику.

Тихонова, по сообщениям СМИ, является руководителем центра национального интеллектуального развития “Иннопрактика”, заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ. В мае 2019 года она стала кандидатом физико-математических наук.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин был в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

Журналисты “Проекта” опубликовали расследование о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. По утверждению медиагруппы, эта женщина родила Путину внебрачную дочь в 2003 году.