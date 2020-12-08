Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА директора винодельческой компании

08.12.2020, 15:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря подписал указ № 555/2020 о назначении главой Закарпатской областной государственной администрации Анатолия Полоскова.

Указом №554/2020 президент освободил от этой должности Алексея Петрова.

Вручая служебное удостоверение Полоскову, Зеленский пожелал ему результативной работы на благо региона, сообщила пресс-служба президента.

Полосков родился в 1968 году, окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании компании “Шато Чизай” .

25 ноября Кабмин Украины на заседании согласовал увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской облгосадминистрации. Он возглавлял область с 22 апреля.