Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА директора винодельческой компании
08.12.2020, 15:54, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря подписал указ № 555/2020 о назначении главой Закарпатской областной государственной администрации Анатолия Полоскова.
Указом №554/2020 президент освободил от этой должности Алексея Петрова.
Вручая служебное удостоверение Полоскову, Зеленский пожелал ему результативной работы на благо региона, сообщила пресс-служба президента.
Полосков родился в 1968 году, окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании компании “Шато Чизай” .
25 ноября Кабмин Украины на заседании согласовал увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской облгосадминистрации. Он возглавлял область с 22 апреля.
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