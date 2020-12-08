Путин продлил «дачную амнистию»

08.12.2020, 15:46, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года упрощенного порядка регистрации недвижимости – «дачной амнистии».

Закон действует с 1 сентября 2006 года, дачная амнистия позволяет в упрощенном порядке оформлять права более чем на 13 млн объектов недвижимости, передает «Российская газета».

Срок действия некоторых положений амнистии истекал в марте 2021 года.

В понедельник Росреестр предложил расширить возможности применения «дачной амнистии» для решения проблемы переоформления прав, подтверждаемых документами старого образца, а также легализации построенных жилых домов на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы.

В Госдуме одобрили проект закона о продлении «дачной амнистии» в ноябре 2020 года.