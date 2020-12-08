Папа Римский Франциск отпустил грехи покаявшимся в течение года

08.12.2020, 15:46, Новости дня

Папа Римский Франциск в связи с пандемией коронавируса объявил об отпущении грехов всем покаявшимся в течение года, говорится в декрете, которым устанавливается специальный год, посвященный святому Иосифу.

«В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома», – передает текст документа ТАСС.

В тексте декрета говорится, что прощение грехов даруется «покаявшимся и при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, – исповедь, причащение и молитва».

Франциск во вторник выступил с проповедью по случаю отмечаемого католической церковью праздника Непорочного зачатия Девы Марии. Папа Римский призвал соблюдать все нормы и правила, устанавливаемые властями для недопущения распространения коронавируса.

По словам понтифика, именно в целях недопущения массовых собраний, было решено отказаться от его традиционной поездки во второй половине дня на площадь Испании для возложения венка к статуе Богоматери. Франциск сделал рано утром, пока на улицах города не было людей. «Но это [ограничения] не мешает отдать Богоматери цветы, которые ей ценны более всего: молитва, проявление милосердия и сердце, открытое прощению», – сказал Франциск.

Ранее Папа Римский Франциск призвал списать долги бедных стран мира, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.