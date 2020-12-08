В Рыбинске приступили к заливке ледовых площадок

08.12.2020, 14:44, Новости

Теги: Благоустройство, Спорт

В зимний период 2020-2021 годов в Рыбинске для любителей зимних видов спорта и активного отдыха будут работать 30 ледовых площадок.

Они будут расположены на территории спортивных объектов, школ, учреждений культуры, торговых центров и во дворах многоквартирных домов. Первыми к заливке катка приступили на стадионе СК «Метеор».

С приходом устойчивых отрицательных температур наружного воздуха в спортивных учреждениях началась подготовка ледовых площадок. Готовятся к заливке и частные организации, общеобразовательные школы, учреждения культуры.

– В этом году мы сохраним прошлогоднее количество площадок, их будет 30. В этом году рыбинцы смогут посещать 24 хоккейных корта и шесть ледовых площадок. Впервые появилась необычная площадка в Городском сквере. Устойчивые морозы позволят за несколько дней подготовить к использованию ледовые катки, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Кормилицин.

Первый каток начали заливать на прошлой неделе на стадионе СК «Метеор».

̶ Учитывая проблемы прошлых лет, мы решили немного поэкспериментировать. Каток поменял географическое положение и стал чуть меньше размером. Площадку перенесли с футбольного поля, где заливке мешала дренажная система и неровности, на заранее выровненную поверхность. Подготовка и намораживание льда началось на прошлой неделе с наступлением морозов. К счастью, погода нас радует, – поделился директор спортивного комплекса «Метеор» Артем Аристов. – Также хотелось бы отметить, что с этого года каток будет работать на безвозмездной основе. Ждем всех желающих.

После заливки катка руководство СК «Метеор» планирует приступить к работам по освещению и музыкальному сопровождению ледовой площадки.

Ледовые площадки, оборудованные хоккейными бортами:

· Ул. Свободы д.8 (во дворе домов)

· ул. Спортивная, д.6 (стадион «Переборец»)

· ул. Рокоссовского, д.5 (стадион «Металлист»)

· ул. Моторостроителей, д.2/4 (во дворе домов)

· пр-т Серова, д.21 (стадион «Метеор»)

· ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14 (во дворе домов)

· ул. Черняховского, 29 (территория ЦДЮТТ)

· ул. Свердлова, д.26 (территория «РКК»)

· ул. Моторостроителей, д.27 (территория СОШ №12)

· ул. Карякинская, д.90 (во дворе домов)

· ул. Луначарского (стадион «Взлет»)*

· ул. Черепанова, д.15 (территория СОШ №30)

· пр. Мира, д.27 (территория СОШ №29)

· ул. Нобелевская, д.15 (во дворе домов)

· ул. Гагарина, д.12 (во дворе домов)

· ул. Щепкина, д.19 (во дворе домов)

· ул. 1-я Выборгская, д.53 (во дворе домов)

· ул. Полиграфская, д.5 (территория СОШ №20)

· ул. Куйбышева, д.26 (территория СОШ №32)

· ул. Чебышева, д.7 (во дворе домов)

· ул. Шевченко, д.3 (территория стадиона «Слип»)

· ул. Ворошилова, д.19 (во дворе домов)

· ул. Юбилейная, д.1 (территория с\к «Звезда»)*

· ул. Советская 2а (территория городского сквера) *

· ул. Тракторная, д. 12 (территория СОШ №4)

Ледовые площадки без бортов:

· ул. Спортивная, д.6 (стадион «Переборец»)

· ул. Гончарова, д.3 (территория МУК ДК «ГЭС»)

· ул. Баженова, д.11А (стадион «Авангард»)

· пр. Мира,12 (территория ТРЦ «Виконда»)*

· ул. Юбилейная, д.1 (территория с\к «Звезда»)*

· ул. Советская, 2а (территория городского сквера)*

* платные услуги

Пресс-служба администрации города Рыбинска