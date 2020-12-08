 

Китай разорвал побратимские связи с Владивостоком из-за памятника Солженицыну

08.12.2020, 15:37, Разное

Китайские города Далянь и Шанхай разорвали побратимские связи с Владивостоком из-за того, что в городе есть памятник писателю Александру Солженицыну. Власти КНР указали, что говорили о недопустимости подобных монументов с 2015 года, однако российская сторона никак не отреагировала.

В совместном заявлении двух китайских городских администраций отмечается, что памятник Солженицыну «оскорбляет народы Китая и России», а также является плевком в собственное прошлое.

«В Китае не могут и не будут считать справедливым увековечение памяти человека, который в интересах Запада очернял собственную страну, публиковал лживые секретные сведения, критиковал Иосифа Сталина. В течение пяти лет, с момента установки этого позорного памятника, мы регулярно доводили властям России и Владивостока свою позицию, однако так и не получили отчётливого ответа о демонтаже памятника», – говорится в сообщении.

С 1 января КНР запускает процедуру исключения Владивостока из городов-побратимов Даляня и Шанхая. Это означает, что китайская сторона прекратит своё шефство над отдельными социальными заведениями города, вычеркнет его из программы совместных культурных мероприятий и прекратит общение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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