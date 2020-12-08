 

София Ротару на “Песне года” публично накричала на разгневавшего ее помощника

08.12.2020, 15:12, Разное

На съемках фестиваля “Песня года” София Ротару устроила скандал. Певица разгневалась на мужчину, предлагавшего свою помощь.
В Москве недавно состоялись съемки главного концерта страны. Трансляция будет происходить только в начале января 2021-го года. Поучаствовать в праздничном событии собрались такие известные артисты как Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и другие звезды. Несмотря на угрозу коронавируса, участники фестиваля свободно общались друг с другом, не надевая масок, т.к. перед концертом все прошли тест на COVID.

Также из Киева приехала София Ротару, которая год не могла вернуться в страну из-за пандемии. Звезда пребывала в отличном настроении, а фанаты, наконец дождавшись возвращения певицы, встретили ее овациями и улыбками. По завершению выступления поклонники вручили любимице множество цветов. Для того, чтобы унести букеты со сцены, потребовались помощники Ротару. Но один из мужчин, по неизвестной причине, чем-то разозлил певицу. “Уйди отсюда!”, – прокричала она, что удивило зрителей. Как только журналисты начали фотографировать звезду, она сразу сменила гнев на улыбку. Мужчина снова хотел предложить помощь певице с букетами, но тем еще больше разгневал ее.



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