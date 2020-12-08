Эксперты резко раскритиковали сериал “Перевал Дятлова”

08.12.2020, 15:12, Разное

В ноябре этого года вышел на экраны сериал “Перевал Дятлова”, основанный на реальных событиях. Знатоки раскритиковали киноленту, усомнившись в достоверности представленной версии.

Картина хоть и вызвала положительные эмоции у зрителей и кинокритиков, все же многие остались недовольными после просмотра сериала, возмущенные некоторыми фактами. Например, те, кто знаком с историей туристической группы Дятлова, заметили, как Люда Дубинина и Зина Колмогорова вели себя раскрепощенно, находясь в компании парней. По мнению знатоков, на самом деле они бы такого себе не позволяли. Были замечены и некоторые киноляпы: место съемок располагалось не на Северном Урале, как было в действительности.

Глава Совета организации “Общество памяти группы Игоря Дятлова” Олег Архипов не согласен с версией гибели туристов от схода снега, в которой рассказывается, что они выбежали из палаток и, заблудившись, погибли от холода. Архипов считает, что причиной трагедии стала техногенная катастрофа и призывает специалистов более качественно провести расследование в этой загадочной истории.