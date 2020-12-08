«Беременная?»: Поклонники раскритиковали выбор наряда Кудрявцевой для «Песни года»

08.12.2020, 15:12, Разное

В своем микроблоге Instagram Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что стала ведущей «Песни года», которая будет транслироваться 1-2 января на телеканале «Россия». Большинство поклонников раскритиковали выбор наряда 49-летней знаменитости, заподозрив ее в беременности.

Ведущая программы «Секрет на миллион» опубликовала несколько фотографий со съемок новогоднего шоу. Лера Кудрявцева позировала в облегающем платье в пол черного цвета, которое декорировано бахромой и расшито блестками. Фасон наряда – «русалочка», подчеркивающий все изгибы фигуры звезды. Многие подписчики оценили образ телеведущей, отметив, что ей «пора в Голливуд». Однако, некоторые фолловеры заподозрили, что знаменитость находится в интересном положении. Платье подчеркнуло округлившийся живот Леры Кудрявцевой, а местами можно разглядеть на снимках складки в области талии.

Критиковали ведущую «Песни года» не только подписчики, но и звездная коллега Ксения Собчак. Журналистка неоднократно говорила Лере Кудрявцевой, что ее стиль одежды оставляет желать лучшего. Супруга Константина Богомолова уверена, что «это перебор». Она поинтересовалась в комментариях, почему телеведущая «опять взялась за старое». Ксения Собчак отдает предпочтение более сдержанному и элегантному стилю одежды и не понимает, как можно носить платья с блестками, рюшами, бахромой и другими пестрыми элементами.