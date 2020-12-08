Диарея при COVID-19

08.12.2020, 15:10, Разное

Почему при COVID-19 возникает диарея?

Помимо наиболее распространенного воздушно-капельного механизма передачи (при чихании, разговоре), не исключается и возможность и фекально-орального пути распространения инфекции.

При попадании в желудочно-кишечный тракт вирус взаимодействует с рецепторами, которые расположены на слизистых оболочках пищевода, желудка и тонкого кишечника.

Размножаясь на клетках слизистых, вирус повреждает их. Кроме того, активируются защитные иммунные механизмы. Это способствует уничтожению вируса, но может негативно влиять на клетки слизистых оболочек, вызывая воспаление. Иммунный ответ включает выделение цитокинов – веществ, которые поддерживают воспаление и нужны для борьбы с инфекцией. Однако избыток цитокинов («цитокиновый шторм») может ухудшать состояние слизистых и всего организма.

В результате развиваются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе и диарея.

Особенности диареи при COVID-19

Диарея может сопровождать, как легкие, так и тяжелые формы болезни. Наиболее характерными признаками такой диареи являются:

частота 4-6 раз в сутки,

слизистый характер выделений без прожилок крови и зелени,

отсутствие сильных болей в животе.

Опасна ли диарея при COVID-19?

Опасность диареи при COVID-19 состоит в риске обезвоживания и нарушения электролитного состава жидкостей организма. Поэтому важно проводить профилактику таких нарушений, а при появлении первых признаков – усилить регидратацию, то есть восполнение потерь жидкости и солей.

При COVID-19 часто бывает лихорадка, что ускоряет потери жидкости организмом. Интоксикация, потеря аппетита и общая слабость могут способствовать тому, что больной отказывается от еды и питья, что повышает риски развития осложнений.

Обезвоживание и потеря электролитов несут несколько опасностей для организма:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы,

ухудшение циркуляции крови,

нарушение работы почек.

Почки при вирусных инфекциях обеспечивают естественную детоксикацию, выводя с мочой вещества, которые могут быть вредны для организма. Поэтому адекватное поступление жидкости помогает бороться с интоксикацией при COVID-19 и облегчает состояние больного.

Признаки обезвоживания

Эти признаки могут указывать на начавшееся обезвоживание:

сухость кожных покровов, губ и языка,

мочеиспускание реже 5 раз за сутки,

темный цвет мочи.

Профилактика обезвоживания при COVID-19

Эти простые правила помогут снизить вероятность обезвоживания при коронавирусной инфекции, вызванной SARS-COV-2: