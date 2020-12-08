 

Число пациентов с неизвестной болезнью в Индии возросло до 476 человек

08.12.2020, 15:00, Новости дня

Число пациентов с симптомами неизвестного заболевания в индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш) возросло до 476 человек. Об этом 8 декабря сообщило издание The New Indian Express.

У людей наблюдается тошнота, припадки и головные боли. 322 пациента выписаны, 153 продолжают лечение. Врачи подтвердили, что один мужчина умер от неизвестной болезни.

Трое пациентов, которые были выписаны, заболели второй раз.

Власти исключили вероятность передачи болезни от человека к человеку, а также через питьевую воду.

Как пишет India Today, среди причин заболевания рассматривают отравление хлорорганическими соединениями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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