 

“Вечеринка с алкоголем и оливье”. EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год

08.12.2020, 14:00, Новости дня

Украинский певец и актер EL Кравчук в интервью передаче “Зірковий шлях” на канале “Украина” рассказал, что встретит Новый год в кругу семьи, а после отправится в гости к украинскому артисту и продюсеру Андрею Данилко.

“Моя семья очень счастлива, потому что 25 лет они не видели меня в новогоднюю ночь – это будет впервые”, – заявил он.

По словам артиста, с Данилко они встретятся в первые часы нового года.

“Договорились где-то в 00.30 или в 01.30 встретиться на Крещатике, у Данилко в квартире. Мы будем там праздновать – обычная вечеринка с алкоголем и оливье”, – сообщил певец.

EL Кравчук (настоящее имя – Андрей Остапенко) родился в 1977 году в Вильнюсе (Литва). В 1995 году он стал победителем международного фестиваля “Червона рута”. В 1997 году артист выпустил свой первый альбом “Ничей”. Всего за годы музыкальной карьеры EL Кравчук записал пять альбомов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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