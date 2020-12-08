 

Почти 7 тысяч жителей Красногоровки остались без воды из-за аварии

08.12.2020, 15:00, Новости дня

Водоснабжение почти семи тысяч жителей города Красногоровка Донецкой области 8 декабря было прекращено из-за порыва на водопроводе диаметром 200 мм. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Порыв произошел на трубопроводе, который находится в распределительном колодце глубиной 2 м и шириной 5 м, в результате аварии колодец полностью заполнен водой.

В откачке воды задействованы сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуация. Централизованное теплоснабжение в населенном пункте отсутствует, отмечено в сообщении.

“Характер повреждений и время проведения ремонтных работ будут известны после откачки воды из колодца”, – отметили в сообщении.

Население Красногоровки в 2019 году составляло более 15 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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