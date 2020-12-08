 

ФСБ России проигнорировала встречу с украинскими пограничниками по делу об убийстве гражданского

08.12.2020, 15:00, Новости дня

Россия отказалась от встречи с украинскими пограничниками и заявила об одностороннем расследовании обстоятельств убийства гражданского лица 4 декабря на границе с Украиной. Об этом в комментарии “Украинской правде” сказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко 8 декабря.

Украинские пограничники инициировали вторую встречу, чтобы установить обстоятельства происшествия, о которых говорили в пограничной службе ФСБ России. 

“Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородской и Воронежской участках провести встречу заместителей Пограничных представителей сторон. Российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти”, – пояснил спикер Госпогранслужбы.

Первая встреча между помощниками пограничных представительств не принесла результаты, ведь российская сторона не дала объективную информацию о возможном нарушении границы и гибели человека, пишет издание.

Учитывая все обстоятельства, ситуация похожа на манипулирование, сокрытие информации и непонятные провокационные действия, подчеркнул Демченко.

В Госпогранслужбе не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что на территории России мог погибнуть 27-летний гражданин Украины, житель Сумской области российского происхождения Евгений Голубев. По информации Демченко, россияне не сообщили информации о погибшем. 

О том, что трое неизвестных граждан якобы незаконно пересекли границу Украины с РФ в районе Белгородской и Воронежской областей, российское ФСБ заявило 4 декабря. Ведомство утверждало, что они оказали вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки один погиб, а двое скрылись на территории Украины.

Украинские пограничники перестрелки рядом с границей не фиксировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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