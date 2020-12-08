Барац: Мы первые, кого победил Зеленский. Порошенко был второй

08.12.2020, 14:00, Новости дня

Российский актер и продюсер Леонид Барац в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордон рассказал, что лично не знаком с бывшим коллегой, а теперь президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает его талантливым человеком.

“Замечательный, остроумный, очень обаятельный. Мне не всегда нравится то, что он произносит, но он очень талантливый человек, он очень хороший”, – отметил Барац.

Он рассказал, что несколько лет назад между их продакшном и студией “Квартал 95” Зеленского произошел забавный эпизод.

“У нас была одна ситуация, довольно веселая. Мы выходили с фильмом “Быстрее, чем кролики”, а у Зеленского выходили очередные “Свидания” или “Любовь в большом городе” – что-то в этом роде (премьера обоих фильмов состоялась в январе 2014 года. – “ГОРДОН”). Но перед этим у нас был фильм, которым мы заработали самую большую кассу, – “О чем еще говорят мужчины”. И Зеленский позвонил Славе [Хаиту] и сказал (а мы были приблизительно на одной дате): “Ребята, давайте как-то разойдемся по датам. Уйдите с нашей даты”. На что ему Слава ответил: “Знаете что? Уйдите сами с нашей даты”. И как же мы проиграли им!” – сказал Барац.

По словам актера, их творческая студия “Квартет И” была уверена, что после предыдущих успешных фильмов (“День выборов”, “День радио”, “О чем говорят мужчины”, “О чем еще говорят мужчины”) успех “Быстрее, чем кролики” предопределен.

“Нам-то казалось, что у нас кредит доверия такой, что на нас пойдут и будут смотреть, и все что угодно. “Быстрее, чем кролики” – очень сложное кино. И мы провалились страшно. Зеленский нас победил в этом абсолютно”, – сказал Барац.

“То есть вы второй, кого Зеленский победил. Первый был [пятый президент Украины Петр] Порошенко [который проиграл Зеленскому выборы в 2019 году]”, – пошутил Гордон.

“Нет, мы первые. А Порошенко был второй”, – ответил Барац.

“Он и тут второй”, – сказал Гордон.

Интервью с Барацем выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Фильм “Быстрее, чем кролики”, главные роли в котором исполнили актеры “Квартета И” Барац, Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин, собрал в прокате $5,9 млн (при бюджете $3 млн). Бюджет фильма “Любовь в большом городе 3” составил $2,7 млн, в прокате он собрал $15,88 млн, отмечал “Коммерсантъ”. В фильме снимались Зеленский, российские актеры Алексей Чадов и Светлана Ходченкова, голливудская актриса Шэрон Стоун, украинская певица Вера Брежнева, российский певец Филипп Киркоров и другие.