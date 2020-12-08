 

Замглавы «Победы» уволили из-за акции в поддержку Дзюбы

08.12.2020, 14:11, Новости дня

Гендиректору лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрею Калмыкову объявили выговор, а одного из его заместителей уволили из-за инцидента с полетом самолета авиакомпании, траектория которого очертаниями напоминала фаллический символ, сообщил источник, близкий к совету директоров «Победы».

Какой именно заместитель Калмыкова был уволен, не сообщается. Представитель авиакомпании «Аэрофлот» подтвердил информацию, однако от подробных комментариев отказался, передает РБК.

Напомним, вначале ноября летчики авиакомпании «Победа», выполнявшие рейс DP407 Москва – Екатеринбург, траекторией полета нарисовали фаллический символ. В компании предположили, что это может быть в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Авиаэксперт призвал наказать пилотов за полет по фаллической траектории. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что руководство авиакомпании «Победа» несет ответственность за хулиганский полет лайнера, за этим инцидентом должны последовать кадровые выводы.



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