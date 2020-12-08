Секретные блоки, украденные с «Самолёта Судного дня» в Таганроге, найдены на одесском Привозе

08.12.2020, 14:37, Разное

Российская разведка нашла большую часть закрытой аппаратуры связи, похищенной на аэродроме «Таганрог-Южный», с воздушного пункта управления Ил-80. Как выяснилось, похитители контрабандой вывезли оборудование в Одессу.

На прошлой неделе Ил-80 прибыл на Таганрогский авиазавод для обслуживания стоек шасси. Двери и люки самолёта заперли и опечатали, а форточки кабины оставили открытыми для проветривания. Именно через форточки воры вынесли уникальную аппаратуру, обеспечивающую национальную безопасность. Найти похитителей по горячим следам не удалось.

В понедельник военный атташе России приехал на одесский рынок «Привоз», чтобы купить в павильоне краденой радиотехники СВЧ-эмиттеры для системы ПВО «С-400». Украина отказывается поставлять их официально с 2014 года. На одном из прилавков он увидел секретные блоки «ЗАС» с президентской эмблемой. На ценнике было написано «Китайський супутниковий тюнер, щоб безкоштовно качати порно з платних сайтів», но опытный разведчик ошибиться не мог – на втором курсе Военно-технического училища КГБ он сдавал по этим блокам экзамен.

Выкупить «тюнеры» сразу не удалось – у военного атташе не хватило денег. Пока он ездил за наличными, торговец догадался, что у него в руках что-то ценное, и в десять раз взвинтил цену. Таких средств у посольства нет – бюджет на год израсходован. Получить финансирование можно в конце января, но за это время ценная аппаратура может пропасть бесследно.

Самолёт Ил-80 предназначен не только для эвакуации руководства страны в случае ядерного конфликта, но и для полноценного управления армией, авиацией и флотом, включая атомные подводные лодки. С борта можно связаться с любой частью ракетных войск стратегического назначения или с командованием любого военного округа. Даже внешний вид самолёта до недавнего времени был совершенно секретным.