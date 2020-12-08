“Русские каникулы”: Наталья Водянова покажет своим детям Россию в новом тревел-шоу

08.12.2020, 14:26, Разное

В следующем году видеоплатформа PREMIER готовится представить новый интересный тревел-проект под рабочим названием “Русские каникулы”. Идея его создания принадлежит Наталье Водяновой, а воплощать в жизнь его взялись Михаил Зыгарь, выступивший в роли продюсера и шоураннера, и Нателла Крапивина в качестве сопродюсера. Телеведущей станет, конечно же, сама Водянова, но не одна, а вместе со своими старшими детьми – 18-летним Лукасом, 13-летним Виктором и 14-летней Невой.

Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям “Обнаженные сердца”, когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми, и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну, – комментирует проект Наталья Водянова.

“Русские каникулы” – это документальный сериал о том, как Наталья Водянова возвращается в Россию, чтобы увидеть её глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через кавказские горы, а затем отправится на русский Север.

Мои дети понимают, что они русские, но при этом они не знают, что это значит. И мне пришла в голову идея, а Михаил её поддержал – снять документальный сериал, где я показываю Россию, которую я знаю. И глазами детей мы покажем её миллионам зрителей, – рассказала Наталья в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале.

Наш сериал – это осмысленное узнавание России. Лукас, Нева и Виктор что-то знают о стране, но в то же время у них есть некоторое количество стереотипов, которые присущи людям, живущим за границей. Нам, жителям России, как мне кажется, очень интересно посмотреть, какими нас видят иностранные дети. Это не просто развлекательный тревел, но и взгляд на стереотипы со стороны, – добавляет Михаил Зыгарь.

Известно, что первые четыре серии проекта будут посвящены югу России – Сочи, Адыгея, Пятигорск, Северная Осетия. Участники экспедиции едут не только за красивыми видами и традициями регионов, но и за ответами на сложные вопросы — например, о похищениях невест на Кавказе или трагедии в Беслане.

Во втором блоке премьерного сезона путешествие продолжится на противоположном краю европейской части России, русском Севере. Там Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.