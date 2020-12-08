Назван простой напиток, защищающий от диабета второго типа

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08.12.2020, 14:18, Разное

Медики назвали простой напиток, употребление которого может защитить от диабета второго типа. По их словам, нужно включить в рацион зеленый чай, поскольку он заметно снижает уровень сахара в крови. При уже имеющейся патологии этот напиток предотвращает развитие опасных последствий.
Диабет второго типа требует от пациента изменения привычной жизни. Людям с данным заболеванием приходится постоянно контролировать свой рацион питания. Американские исследователи провели исследования, в рамках которого анализировали, как зеленый чай способствует улучшению состояния пациента или же препятствуют появлению патологии. Оказалось, что потребление данного напитка улучшает механизмы контроля сахара в крови.

Зеленый чай способен уменьшить глюкозу натощак и уровня А1С. В напитке содержится множество полифенолов и антиоксидантов. Эти соединения благоприятно действуют на поджелудочную железу, снижают инсулинорезистентность клеток. Исследование, которое проводилось в Японии, показало, что те, кто в день выпивал шесть чашек зеленого чая, имел более низкий риск развития сахарного диабета.

Диабетики, употребляя этот напиток, обеспечивают себе профилактику опасных осложнений. У них реже развивается гипертония, наблюдаются скачки холестерина.



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