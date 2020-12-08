Виктория Боня призналась, что потеряла невинность с незнакомым парнем

08.12.2020, 14:18, Разное

В ходе интервью для YouTube-канала «Лучше – правду» Виктория Боня призналась, что потеря невинности случилась с незнакомым парнем, к которому они пришли в гости с подругой. Сейчас знаменитость даже не помнит его имени, но немного жалеет о том, что такая ситуация с ней произошла в молодости.

По словам Виктории Бони, город Краснокаменск в Забайкальском округе, в котором она выросла, всегда был криминальным. Телеведущая с подругами несколько раз могли стать жертвами маньяков. Кроме этого, звезда вспомнила, как в 14 лет их могли изнасиловать парни с сомнительным прошлым. Они приехали к ним в гости, сидели на кухне и пили вино. В какой-то момент Виктория Боня поняла, что подруга пропала и побежала ей на помощь. Девушки едва успели схватить обувь, чтобы выбежать из квартиры под крики недовольных парней.

Виктория Боня призналась, что ей не хочется вспоминать момент, когда она лишилась девственности. Они также были в гостях у парней, один из которых очень нравился ее подруге. Поэтому будущий блогер ушла из комнаты, чтобы оставить влюбленных наедине. Она оказалась в компании хозяина квартиры, с которым начала целоваться. В какой-то момент знаменитость поняла, что происходит что-то странное. По словам экс-участницы «ДОМа-2», это длилось пару секунд, после чего она оттолкнула парня. Он не знал, что она была девственницей. Спустя год у Виктории Бони начались отношения и когда дело дошло до близости, она подумала, что «родилась без девственности».