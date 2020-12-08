Отец Децла обвинил 15-летнего внука Тони в корыстолюбии

08.12.2020, 14:18, Разное

Отец покойного российского рэпера Децла Александр Толмацкий обвинил в корыстолюбии своего 15-внука Тони. Продюсер убежден, что наследник его сына снова возобновил общение с богатым дедушкой только улучшения материалього благополучия.

Александр Толмацкий встретился со своим внуком Тони на похоронах у Децла. Общая трагедия не смогла примирить родственников. Продюсер сомневался в том, что Тони является сыном рэпера. После похорон Децла его отец не раз хотел наладить контакт с единственным внуком. Он приглашал Тони в гости в свой загородный дом, звонил мальчику, отправлял сообщения. Только недавно подросток вышел на связь с родителями покойного рэпера. Сам же Александр Толмацкий считает, что им движут исключительно корыстные цели. 15-летнего Тони, по словам продюсера, интересует наследство, оставленное звездным отцом. С мальчиком очень сложно поддерживать разговор, поскольку у него в голове присутствуют только финансовые вопросы.

Отец Децла убежден, что в таком поведении внука виновата его мать Юлия Киселева. Именно она выступала против общения сына с бабушкой и дедушкой по линии отца. Сейчас Александр Толмацкий отказывается помогать внуку финансово, поскольку считает, что отношения в таком формате между родственниками являются недопустимыми.