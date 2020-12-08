 

Ученых заинтересовали симптомы «затяжного» коронавируса

08.12.2020, 14:16, Разное


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Мы мало знаем о «долгом ковиде» у амбулаторных пациентов

О долгом или затяжном COVID-19 говорят, когда после перенесенной коронавирусной инфекции у человека в течение длительного времени сохраняются патологические симптомы. Авторы нового исследования указывают, что к настоящему времени сравнительно мало известно о состоянии здоровья людей, которые перенесли инфекцию SARS-CoV-2 на дому в легкой форме. Они считают, что понимание того, как развиваются, эволюционируют, симптомы инфекции, поможет лучше понимать «долгий ковид» как пациентам, так и врачам.

Что узнали ученые

В новом исследовании ученые ставили цель проследить, как развиваются остаточные симптомы после COVID-19 к 30-45 дню после болезни у амбулаторных пациентов. Они собрали данные о людях, которые проходили тестирование на коронавирус по поводу простудных симптомов в Университетском госпитале Женевы в период с марта по май 2020 года. Позитивным тест на коронавирус был у 18% из более 30 тысяч обследованных. В исследование были включенные 669 человек в среднем возрасте 42 года с положительными результатами теста.

В промежутке между 30 и 45 днями болезни не менее чем у 32% сохранялся хотя бы один «пост-ковидный» симптом. Наиболее характерными длительными симптомами были усталость, одышка, потеря обоняния и вкуса: от каждого из них страдали около 10% человек.

На кашель, который в начале болезни был у 40% пациентов, к концу периода наблюдения жаловались менее 5% участников. Сходную динамику продемонстрировали расстройства пищеварения (с 10% до 1%) и головная боль (с 30% до 3%). Повышения температуры после месяца наблюдения не было ни у кого из участников.  

Ученые указывают, что их новые данные согласуются с данными более раннего исследования, в котором за меньшей группой пациентов наблюдали в течении 21 дня.

Откуда берется «долгий ковид»

В настоящее время нет точной информации, почему развивается «долгий ковид», методы его лечения практически не разработаны. Научный обозреватель Полина Лосева на сайте N+1 перечисляет возможные причины этого затяжного болезненного состояния:

  • Хроническое течение инфекции (то есть, вирус остается активным в организме).
  • Осложнения CVOVID-19 (оставшиеся после инфекции изменения в легких).
  • Последствия реанимации при COVID-19 (постреанимационные симптомы). Однако эта теория не подходит для объяснения плохого самочувствия амбулаторных пациентов.
  • Воспаление, которое сохранилось после инфекции.


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