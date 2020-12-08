«Мяч на стороне Турции»

08.12.2020, 14:10, Разное

Москва до сих пор находится в ожидании решения Анкары по второму контракту на С-400.

Фото: РИА Новости

«Сейчас мяч на стороне Турции — ждем решений наших партнеров. "Рособоронэкспорт" находится в постоянном контакте с турецкой стороной и обсуждает дальнейшее сотрудничество», — пояснил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на специальном брифинге для журналистов, передает корреспондент «Новой газеты».

Напомним, первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов РФ выполнила досрочно в 2019 году. Чемезов заявлял, что часть контракта оформлена в кредит, но официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400. На сегодня известно, что контракт полностью закрыт, что означает и полное получение средств. Данная сделка вызвала резкое недовольство Вашингтона, требовавшего у Анкары отказаться от нее и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры и о дополнительной партии С-400.

По данным «Новой газеты»,

речь идет о сумме, аналогичной предыдущей — 2,5 миллиарда долларов.

Однако, в декабре решения по новому контракту до сих пор нет, несмотря на то, что еще в августе глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что документ подписан. Его слова позднее опроверг глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В марте заявлялось, что по этому новому контракту между Россией и Турцией Анкара будет участвовать и в производстве С-400 — о локализации говорил в интервью «России-24» руководитель ФСВТС Шугаев.

По информации «Новой газеты», теперь о таком сценарии речь все же не идет, скорее стороны готовы будут к производству на месте только некоторых наиболее простых деталей. «Мы обсуждаем возможность производства элементов, что можно произвести у них. Ведь С-400 «Триумф» — сложная техника. С ноля начать ее производить нереально», — резюмировал Сергей Чемезов.

Ранее С-400 — зенитная ракетная система дальнего действия (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). Стоит на вооружении ВС России. Применяется, в частности, для обороны российских военных баз в Сирии.

Александра Джорджевич

редактор отдела расследований