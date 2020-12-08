“Я то больше действия анализирую”. Хакамада высказалась о сексуальности Путина

08.12.2020, 14:06, Новости дня

Российский политик, блогер, писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада в интервью российской журналистке и блогеру Надежде Стрелец заявила, что не считает 68-летнего президента России Владимира Путина сексуальным мужчиной. Запись интервью опубликована 8 декабря на YouTube-канале Стрелец.

“Сексуальная энергия – это энергия, идущая от животного. То есть его взгляд, манеры – они похожи на манеры самца, вот и все”, – объяснила она.

Хакамада подчеркнула, что звездность никакого отношения не имеет к сексуальной энергии мужчины.

“Путин тоже очень популярен, огромное количество женщин хотят с нем переспать. Я то больше действия анализирую”, – заметила она.

Политик не смогла назвать для примера имя российского известного мужчины, которого считает сексуальным.

“У нас с этим проблема в России. Пока не вижу”, – подытожила она.

ВИДЕОВидео: Надежда Стрелец / YouTube

Хакамада родилась в 1955 году в Москве. Ее первый муж – Евгений Котляров, в браке с которым она родила сына Даниила (1978).

Во второй раз Хакамада вышла замуж за бизнесмена Сергея Злобина.

Третий супруг политика – бывший президент инвестиционной компании РИНАКО Дмитрий Сухиненко, четвертый – финансовый консультант, менеджер Владимир Сиротинский. В этом браке она родила дочь Марию (1997).