 

В Кремле сочли неприемлемым попытки оправдания убийства учителя во Франции

08.12.2020, 13:58, Новости дня

Оправдать убийство учителя во Франции невозможно, такие действия являются неприемлемыми, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал об этом в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к распространенной в СМИ информации о похоронах террориста Абдулаха Анзорова в Чечне якобы с «почестями», передает РИА «Новости».

«(Относимся) Точно так же, как я сказал вчера. Ничего не меняется в нашем подходе. И единственный подход может быть именно таким, как я сказал вчера», – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента, государственные каналы могут транслировать разные точки зрения, они могут не совпадать с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть.

Единственным мнением на такие события, указал Песков, может быть абсолютное осуждение этого убийства и понимание неприемлемости подобных действий.

Ранее в Чечне не увидели ничего необычного в прощании с убившим учителя террористом.

Напомним, обезглавивший в октябре учителя во Франции Абдулах Анзоров родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Он напал на педагога из-за того, что преподаватель на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодого человека застрелили полицейские.

Российское посольство в Париже отмечало, что подозреваемый в убийстве учителя во Франции не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.



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