США передали военным Грузии систему лазерного наведения

08.12.2020, 13:58, Новости дня

США в рамках военного партнерства с Грузией передали местной армии множественную интегрированную систему лазерного наведения различных типов легкого вооружения (Multiple Integrated Laser Engagement System, MILES), сообщило американское посольство в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Система передана совместному Учебному центру НАТО-Грузия близ Тбилиси.

Она должна позволить улучшить обучение грузинских военных в условиях, приближенных к боевым реалиям.

Как отмечает посольство США, стоимость программы помощи в целом составляет 4,3 млн долларов. Эта сумма предназначена для обучения и поставок амуниции.

США еще со времен экс-президента Эдуарда Шеварднадзе готовят в Грузии военных. Нынешние власти страны активизировали военно-политические связи с Америкой, которая присылает в Грузию инструкторов для подготовки армии. Грузия закупает в США вооружение, в частности противотанковые комплексы «Джавелин». Грузии также продолжают обсуждать возможности усиления военного присутствия США в стране. Грузия и НАТО уже активизировали сотрудничество на Черном море, что выражается в проведении большего числа учений и регулярном посещении портов Батуми и Поти судами НАТО.