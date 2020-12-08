Маршмеллоу на костре и робкие объятия: принц Уильям и Кейт Миддлтон прогулялись по замку Кардифф

08.12.2020, 13:32, Разное

Уже сегодня принц Уильям и Кейт Миддлтон завершат свой рождественский тур: Эдинбург, Батли, Берик-апон-Туид и Манчестер – уже пройденные точки маршрута, теперь на очереди – Кардифф, столица Уэльса. Несколько минут назад герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Кардиффский замок, где встретились со студентами местных университетов и обсудили с ними вызовы, с которыми им пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса. Прогуливаясь по территории замка, Кейт и Уильям заглянули в праздничный ларек, где продавались маршмеллоу, и не смогли отказать себе в удовольствии попробовать этот десерт.

Если в предыдущие дни Кейт отдавала предпочтение более темным или спокойным цветам, то сегодня она сделала ставку на яркий красный цвет и заряжала рождественским настроением всех, кто встречался ей на пути. Герцогиня надела пальто от любимого бренда Alexander McQueen, дополнив его сумочкой от Grace Han.

Напомним, тур герцога и герцогини Кембриджских завершится во вторник. Причем, финальной точкой их маршрута станет Виндзор, где они встретятся с королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским. К ним присоединятся также принц Чарльз и герцогиня Камилла, чтобы сделать первое официальное совместное фото всех трех пар в линии престолонаследия.