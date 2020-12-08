Лукашенко отвели год в президентском кресле: Не досидит до конца 21-го

08.12.2020, 13:26, Разное

Заико прокомментировал недавнее совещание Лукашенко с чиновниками. На нем президент подвел итоги уходящего года и зафиксировал планы на будущее.

Речь шла о социально-экономическом развитии страны. Следить за их исполнением Лукашенко пообещал строго. “По итогам года кто не выполнил – уходит на покой”, – сказал он.

Заико уверен: озвученные властями планы выполнены не будут. Он напомнил, что в мире продолжает бушевать экономический кризис. В условиях глобальной нестабильности строить радужные планы на 2021 год смешно, заявил аналитик.

На слова Лукашенко Заико призвал не обращать внимания. Белорусский лидер собрался контролировать исполнение поручений, но до конца 2021 года в президентском кресле он не досидит, убежден эксперт.

Сгладить проблемы в белорусской экономике помогает Россия. Кремль продолжает терпеть Лукашенко, но как будет дальше – неизвестно, констатировал Заико.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец не исключил дефолта Белоруссии в ближайшие несколько месяцев. По его словам, стремление Александра Лукашенко любой ценой удержаться во власти усугубляет экономический кризис.

Подавление оппозиции приведет к новым западным санкциям против Белоруссии, считает Болкунец. Политолог прогнозирует девальвацию местного рубля, проблемы в банковской системе. Лукшаенко будет решать проблемы за счет народа – повысит налоги и урежет социальные программы, полагает аналитик.