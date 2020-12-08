 

Мадонна в 62 года решила набить первую татуировку в жизни

08.12.2020, 13:24, Разное

Американская певица Мадонна в возрасте 62 лет решилась сделать себе первую в жизни татуировку. На тело исполнительницы нанесли не рисунок, а шесть букв, которые сама артистка считает очень важными в своей жизни.
Мадонна отличается эпатажным поведением на сцене и вне ее, но, несмотря на раскованный образ жизни, она никогда не наносила на тело татуировок. Однако недавно все изменилось. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, продемонстрировавший татуировку из шести букв на запястье певицы.

Каждая буква: L, R, D, M, S, E является первой в имени ее шестерых детей, которых зовут Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер. Поклонники певицы обрадовались, что Мадонна впервые в жизни решилась на такой поступок.



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