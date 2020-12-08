 

Евгений Петросян рассказал об адских болях Армена Джигарханяна перед смертью

08.12.2020, 13:24, Разное

Евгений Петросян пояснил о последних днях Армена Джигарханяна. Известный юморист утверждает, что тяжело больной народный артист СССР испытывал перед смертью адские боли.
Евгений Петросян дал интервью Вячеславу Манучарову, ведущему популярного YouTube-канала «Эмпатия Манучи». В ходе беседы шоумен пояснил об Армене Джигарханяне, которого хорошо знал. Оказалось, что звезда театра и кино умирал в полном одиночестве. Всеми любимый актер из-за серьезного заболевания не вставал самостоятельно с кровати. Из-за этого у него образовались пролежни, несмотря на наличие многих претендентов на наследство звезды, за ним никто не осуществлял надлежащего ухода.

Петросян сетует, что Джигарханян буквально «сгнил лежа в постели», а смерть артиста была крайне мучительной и болезненной. Как известно, у него был сахарный диабет, вследствие чего ему требовались регулярные инъекции инсулина. Но никто из его окружения за все это время не позаботился о соблюдении графика уколов. Ни Виталина Цимбалюк-Романовская, ни кто-либо другой не оказали помощь умирающему.

Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86 году жизни, проблемы с состоянием здоровья у него присутствовали в течение нескольких последних лет. Похоронен Армен Борисович рядом с могилой своей дочери на Ваганьковском кладбище в столице. Его неоднократно госпитализировали из-за осложнений, как пишет «Инфореактор», вместе с расстройством метаболизма у звезды диагностировали кардиологические заболевания.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / “Нимбус” готовит к первому полету новый многоцелевой самолет на замену “кукурузнику”

04.12 / Мнение: Переговоры Китая с Талибаном

09.11 / Встречи с дуэнде – воришками и похитителями детей

20.10 / Рэпера Моргенштерна на концерте в Москве публично оскорбили

01.11 / Внук Молотова задержан на протестной акции в Кракове

04.10 / Мнение: Самый тяжелый в мире беспилотник

14.09 / Лукашенко припомнил Путину Чечню: Не дай Бог это белорусам

31.07 / Социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин

12.08 / Таинственная смерть не менее таинственного туриста

19.11 / Ученые доказали заразность «стресса» в скоплении людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска