Евгений Петросян рассказал об адских болях Армена Джигарханяна перед смертью

08.12.2020, 13:24, Разное

Евгений Петросян пояснил о последних днях Армена Джигарханяна. Известный юморист утверждает, что тяжело больной народный артист СССР испытывал перед смертью адские боли.

Евгений Петросян дал интервью Вячеславу Манучарову, ведущему популярного YouTube-канала «Эмпатия Манучи». В ходе беседы шоумен пояснил об Армене Джигарханяне, которого хорошо знал. Оказалось, что звезда театра и кино умирал в полном одиночестве. Всеми любимый актер из-за серьезного заболевания не вставал самостоятельно с кровати. Из-за этого у него образовались пролежни, несмотря на наличие многих претендентов на наследство звезды, за ним никто не осуществлял надлежащего ухода.

Петросян сетует, что Джигарханян буквально «сгнил лежа в постели», а смерть артиста была крайне мучительной и болезненной. Как известно, у него был сахарный диабет, вследствие чего ему требовались регулярные инъекции инсулина. Но никто из его окружения за все это время не позаботился о соблюдении графика уколов. Ни Виталина Цимбалюк-Романовская, ни кто-либо другой не оказали помощь умирающему.

Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86 году жизни, проблемы с состоянием здоровья у него присутствовали в течение нескольких последних лет. Похоронен Армен Борисович рядом с могилой своей дочери на Ваганьковском кладбище в столице. Его неоднократно госпитализировали из-за осложнений, как пишет «Инфореактор», вместе с расстройством метаболизма у звезды диагностировали кардиологические заболевания.